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Damiba da dönemin Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'yi devirerek Ocak 2022'de yönetime el koymuştu.

Ouedraogo, darbe girişiminde bulunan çetede birçok askeri personel, sivil ve aktivistin yer aldığını, soruşturma sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Hükümet Sözcüsü Jean-Emmanuel Ouedraogo, yaptığı açıklamada, 14 Ocak'ta geçiş hükümetine karşı darbe planlayan çete üyelerinin yakalandığını duyurdu.

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