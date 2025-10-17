BURSA (AA) - Bursa temsilcisi, kadrosuna kattığı 13 yeni oyuncuyla sezon hazırlıklarına TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda devam ediyor.

Başantrenör Cemal Bora Şensoy, AA muhabirine, hedefleri doğrultusunda istedikleri kadroyu kurduklarını söyledi.

Geçen sezon play-off'a kalamadıklarını anımsatan Şensoy, 'Bu sezon daha iyi kadro kurduk, istediğimiz oyuncularla anlaştık. Bu sezonki hedefimiz yüksek, umarım ulaşırız.' dedi.

Şensoy, takıma yeni katılan 13 oyuncunun bu yılki hedeflerini karşılayacak potansiyele ve performansa sahip olduğunu vurguladı.

İyi hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatan Şensoy, şöyle devam etti:

'Ligde 25 Ekim'de konuk edeceğimiz Gebze Belediyespor ile hazırlık sürecinde karşılaşmıştık. Amacımız lige hazırlanmak ama ligden önce 20 ve 22 Ekim'de Türkiye Kupası maçları oynayacağız. İstanbul Gençlik ve ligin yeni ekibi Gaziantep Gençlik Spor ile eşleşeceğiz. Öncelikli hedefimiz kupada gruplardan çıkmak daha sonra evimizde Gebze Belediyespor galibiyetiyle lige başlamak istiyoruz.'

'Bu şehri Avrupa'ya götürmeyi hedefliyoruz'

Kaptan Gökhan Gökgöz ise yeni takım oldukları için sezonu diğer ekiplerden erken açtıklarını söyledi.

Lig müsabakalarından önce AXA Sigorta Kupa Voley'de mücadele edeceklerine dikkati çeken Gökgöz, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Kupa Voley'de hedefimiz ilk etapta gruptan çıkabilmek. Gruptan çıktıktan sonra rakibimizi bekleyeceğiz. Ligde de hedefimiz ilk etapta ilk 8 arasına girebilmek. 3 sene boyunca bu şehri Avrupa'ya götürmek için çok çaba sarf ettik. Bu şehri Avrupa'ya götürmeyi hedefliyoruz. Etap etap düşünmemiz gerekiyor. İlk başta play-off sonra Avrupa kupası için mücadele edeceğiz.'

Takımın ikinci kaptanı Raphael Corre ise hazırlık sürecini iyi geçirdiklerini ve lige hazır olduklarını ifade etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde her maç için savaşmaları gerektiğini vurgulayan Corre, play-off'lara kalabilmek için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Mustafa Bikeç