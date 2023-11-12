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İtfaiye ekipleri, ilk incelemelerinde binada kimsenin bulunmadığını tespit etti.

Yapının tamamının zarar gördüğü olayda, park halindeki iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda alt katında kafe olduğu belirtilen binada yangın çıktı.

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