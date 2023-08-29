BURSA (AA) - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, önceki gün 17 yaşındaki Y.C.İ'nin bir inşaat alanında bulunan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri iddiasıyla, başsavcılığın talimatıyla 18 yaşından küçük 3 zanlının yakalandığı anımsatıldı.

Gözaltına alınan suça sürüklenen çocuklar H.B.G, K.D. ve E.C'nin tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suça sürüklenen çocuklar H.B.G, K.D. ve E.C'nin Cumhuriyet Başsavcılığımızca kasten öldürme suçundan tutuklama talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince suça sürüklenen çocuklardan H.B.G. hakkında tutuklama, K.D. ve E.C. hakkında ise adli kontrol kararı verildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suça Sürüklenen Çocuklar K.D ve E.C. hakkında Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince verilen adli kontrol kararlarına itiraz edileceği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen H.B.G'nin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna duyurulur."