BURSA (AA) - Alınan bilgiye göre, İstanbul-Bursa yolu Engürücük Mahallesi civarında meydana gelen trafik kazası dolayısıyla bölgeye trafik polisleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polisler araçtan indi. Bu sırada A.A'nın kullandığı 16 ZY 057 plakalı otomobil önce polislere ardından ekip otosuna çarptı.
Yaralanan bir polis memuru sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü A.A'nın 89 promil alkollü olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan sürücü, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.