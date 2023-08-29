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Sürücü A.A'nın 89 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yaralanan bir polis memuru sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Konya'da 10 bin kişi kapasiteli Karatay Aşevi açıldı

Olay yerine gelen polisler araçtan indi. Bu sırada A.A'nın kullandığı 16 ZY 057 plakalı otomobil önce polislere ardından ekip otosuna çarptı.

BURSA (AA) - Alınan bilgiye göre, İstanbul-Bursa yolu Engürücük Mahallesi civarında meydana gelen trafik kaza sı dolayısıyla bölgeye trafik polisleri sevk edildi.

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