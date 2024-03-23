Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Mart 2021'deki kazayla ilgili yargılanan sanıklar tır sürücüsü Faruk Eskiçırak, lojistik firmasının başşoförü Murat Ağa, tır ve dorsenin sahipleri Selim Azad Polat ve Yaşam Polat'a "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan verilen hapis cezalarına ilişkin hazırlanan 24 sayfalık gerekçeli kararda, kazaya dair detaylara yer verildi.

Gerekçeli kararda atıfta bulunulan bilirkişi raporunda, kazaya karışan kedi kumu yüklü tırın incelemesinde, Eskiçırak'ın önünde seyreden araca çarpmayı önlemek için yolun sağı ve solunda uygun alanlar olmasına rağmen kaçmadığı, aynı yöne giden araçları çarparak sürüklediği belirtildi.

Eskiçırak'ın, 2003 model tırla uzun yol katetmesine ve fiziki durumunu en yakından bilebilecek durumda olmasına rağmen diğer araçlara çarpmayacak şekilde aracı sevk ve idare edemediği bildirilen raporda, bu konuda gerekli ve yeterli yüksek özen ve dikkati göstermediği, karşı yönden gelen araçların şeridine geçtiği vurgulandı.

Raporda, kaza anında çarpmanın da etkisiyle aracın hız kadranının 101 kilometrede takılı olmasına rağmen en son hızın 93 kilometre olarak görüldüğü, takografa usulsüz müdahale olduğu kaydedildi.

Sürüş süresinin toplam 10 saat 10 dakika olarak tespit edildiği aktarılan bilirkişi raporunda, sürücünün yasal süreyi 1 saat 10 dakika aştığı tespiti de yapıldı.

Ayrıca raporda, söz konusu çekicinin sistem sorgusunda 2 Mart 2021'de Samsun'da Karayolları Trafik Kanunu'nun (kamyon çekici ve otobüslerde takograf, taksi otomobillerde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır durumda bulundurmamak) maddesinden işlem yapılarak trafikten men bilgisinin POLNET sistemine girildiği, 7 günlük izin süresi bitiminde bu eksikliğin giderilmediği ve bu nedenle çekicinin eksiklik giderilinceye kadar trafiğe çıkmasının uygun olmadığının tespiti yer aldı.

"Trafiğe çıkmaya uygun olmayan araç" vurgusu

Gerekçeli kararda, aracın teknik bakımlarını yaptırmadıkları, uzun yıllar fren sisteminin kontrollerini yeterli özenle yaptırmayıp paslanmasına, aşınmasına neden oldukları, trafiğe çıkmaya uygun olmayan araçla yük taşınmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle diğer 3 sanığın "eşit derecede asli kusurlu" oldukları kaydedildi.

Dosyadaki tüm belge ve ifadeler bütün olarak değerlendirildiğinde, sanıkların asli ve eşit derecedeki kusurları ile sebebiyet verdikleri kazayla 4 kişinin ölümüne, 22 kişinin yaralanmasına yol açarak üzerlerine atılı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçunu işledikleri ifade edilen gerekçeli kararda, şu bilgilere yer verildi:

"4 kişinin ölümü ile birçok kişinin, çoğu nitelikli olmak üzere yaralanmış olması, ölü ve yaralı sayısı, yaralanmaların niteliği, en az 22 aracın hasar gördüğü kazada oluşan maddi yıkım, kazaya maruz kalan şahısların yaşadığı dehşet ve kazanın gerçekleşmesindeki vahşet ile sanıkların taksire dayalı kusurlarının ağırlığı (tüm sanıkların asli ve eşit dereceli kusurlu olması, mağdur ve ölenlere ait herhangi bir kusurun bulunmaması) göz önüne alınarak, temel ceza alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmiş ve sonuç olarak iddia makamının mütalaasına uygun, oy birliği ile hüküm kurulmuştur."

Kaza

Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde 12 Mart 2021'de Faruk Eskiçırak yönetimindeki 06 CHS 523 çekici ve 18 AAJ 361 dorse plakalı tırın 22 araca çarptığı kazada, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Eskiçırak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Tır şoförü ve lojistik firma yetkililerinin de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 29 Şubat'ta görülen karar duruşmasında, sanıklar Faruk Eskiçırak, Murat Ağa, Selim Azad Polat ve Yaşam Polat, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan onar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.