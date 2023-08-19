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Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceği öğrenildi.

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Alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

İçinde kimsenin bulunmadığı fabrikadan çıkan alevler, çevredeki birçok noktadan görüldü.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı müdahale sırasında fabrikadaki elektrik trafosunda zaman zaman patlama yaşandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

BURSA AA- Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Caddesi'ndeki iki katlı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı.

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