Mollafenari Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınları TBMM'ye davet edilecek
Kısa sürede büyüyen alevler, binanın bitişiğindeki iki eve sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Yangından etkilenen olmazken, ekiplerin kontrolleri devam ediyor.