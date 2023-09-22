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Kaza nedeniyle otoyolun Bursa istikametinde trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Yola saçılan metal kutulardaki enerji içecekleri, çalışanlar tarafından kenarda toplandıktan sonra bir kamyona yüklendi. Tır ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Bursa yönüne seyreden Ali Güler (28) yönetimindeki 41 AIY 410 plakalı tır , Gedelek Viyadüğü yakınında yolun sağındaki bariyere çarptı. Sürüklenerek devrilen ve kupası havaya kalkan tırın dorsesindeki yaklaşık 25 ton enerji içeceği etrafa saçıldı.

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