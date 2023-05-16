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Sorunsuz tamamlanan eğitim tatbikatlarının ardından programda, itfaiye ekiplerinin kontrolünde yangın söndürme ve yangın sonrası dumana maruz kalan yaralının ortamdan tahliyesi tatbikatlarına da yer verildi.

Bu kapsamda senaryo gereği bina çatısında mahsur kalan yaralının tahliyesi, trafik kazası sonucu araç içinde sıkışan kazazedenin sorunsuz araçtan kurtarılması, yangına müdahale ve kuyudan kazazede kurtarma tatbikatları gerçekleştirildi.

KDK'den görme engellilerin noter işlemlerinde "iki tanık zorunluluğuna son verilsin" tavsiyesi

KDK'den görme engellilerin noter işlemlerinde "iki tanık zorunluluğuna son verilsin" tavsiyesi

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki İtfaiye Eğitim Merkezi'nde yangına müdahale, arama kurtarma gibi konularda uygulama yapılıyor.

Teorik ve uygulamalı yapılan eğitimde, fiziki dayanıklılık testine tabi tutulan yeni itfaiye erleri, sahada karşılaşabilecekleri olayları da birebir uygulamalı görüyor.

Yılda ortalama 9 bini yangın, 19 bin olaya müdahale eden Daire Başkanlığı, yeni personeli 240 saatlik işbaşı eğitiminden geçiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine 85 yeni itfaiye eri dahil edildi.

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