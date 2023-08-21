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Yaralanan T.Ö, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli, yanında bulunan tabancayla T.Ö'ye ateş etti.

BURSA (AA) - İddiaya göre, Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bir kıraathane de oturan T.Ö. (57) tanımadığı bir kişiyle tartışmaya başladı.

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