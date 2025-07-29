Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyerek burada etkili olan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Gece saatlerinde alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı Çakmak ve Çamoğlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda ekipler büyük uğraşlar verdi. İki mahalle arasındaki yola kadar inen yangına hızlı müdahale eden ekipler, alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.

Gece karadan devam eden çalışmalara, günün ağarmasıyla uçak ve helikopterler de katılıyor.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarla yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.

Öte yandan yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolunda ulaşım gece yeniden sağlanmaya başlandı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.