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Operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği öğrenildi.

Özel harekat polis lerinin evlere "koçbaşı" kullanarak girdiği operasyonda helikopter de havadan destek verdi.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde ve Mustafakemalpaşa ilçesinde çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı.

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