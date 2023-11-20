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Karacabey Belediyesi ve BUSKİ ekipleri,11 iş makinesi, 2 motopomp, 5 araç, 35 personel ile taşkına müdahale ediyor.

Deniz taşkını nedeniyle sahil şeridi su altında kalırken, burada bulunan iş yerlerini su bastı.

Aşırı yağışlar, Karacabey ilçesine bağlı Bayramdere, Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Denizin taşması ve dalgalar nedeniyle sahil bandı su altında kaldı.

Fırtına nedeniyle deniz den taşan sular, sahil bölgesini aşarak mahalle aralarına kadar ulaştı.

İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

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