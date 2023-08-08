Haber: Beyza Betül Cihan

Rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar, sahil bölgelerini sular altında bırakırken, birçok tekneyi de alabora etti. Bu anlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, Gemlik'e bağlı Kumla'da ise peş peşe gelen dalgalara yakalanan iki kişi teknede savrularak yaralandı.

Yaşanan olaylar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Şiddetli rüzgarın neden olduğu dalgalarda teknelerin sürüklenişi ve yaralanan kişilerin çaresizliği görüntülere yansıdı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine hızla müdahale ettiği belirtildi. Şiddetli hava koşulları nedeniyle sahil bölgelerindeki vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği yetkililer tarafından vurguland