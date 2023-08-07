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Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Araçtan yaralı olarak çıkarılan Zümral Şengün (17) ile sürücü Orhan Çalışkan'ın oğlu Ramazan Batın Çalışkan (14), Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Orhan Çalışkan, eşi Serpil Çalışkan (40) ve kızı Ceyda Çalışkan (16) ile beraberlerindeki Ceyda Vatansever'in (16) hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine polis, jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye yönlendirildi.

Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde rekor kırıldı

Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde rekor kırıldı

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