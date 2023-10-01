Bursa

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bursa Büyükşehir Belediyespor, 4-7 Ekim'de Bursa'da düzenlenecek Balkan Kupası'na iddialı hazırlanıyor.

Bursa'daki Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda düzenlenecek organizasyona Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Bosna Hersek'in OK Bosna Saraybosna, Kuzey Makedonya'nın Ok Univerzitet TETOVO, Kosova'nın KV Peja, Yunanistan'ın Pigasos Polichnis ve Sırbistan'ın MOK Spartak SC takımları da katılacak.

Bursa ekibi, B Grubu'nda KV Peja ve Ok Univerzitet TETOVO ile mücadele ederken, A Grubu'nda MOK Spartak SC, Pigasos Polichnis ve OK Bosna Saraybosna karşı karşıya gelecek.

Grup maçlarının ardından 7 Ekim’de 3. olan ekipler beşincilik, ikinciler ise üçüncülük mücadelesine çıkacak. A ve B Grubu'nu birinci sırada tamamlayan takımlar, Balkan Kupası şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda şampiyon olması halinde CEV Challenge Kupası son 32 turunda Norveç’in Forde BVK takımıyla eşleşecek.

Şensoy: "Bu kupayı kazanmak istiyoruz"

Yeni sezon hazırlıklarını da sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, ev sahipliği yapacağı Balkan Kupası'na şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyor.

Başantrenör Cemal Bora Şensoy, Balkan Kupası ve yeni sezon için oyuncuların özveriyle hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Balkan Kupası'nı çok önemsediklerini vurgulayan Şensoy, "Balkan Kupası'nı evimizde oynayacağız. Bu kupayı kazanmak istiyoruz. Arkasından Türkiye Kupası var. Orada Hatay ve Spor Toto takımlarıyla oynayacağız. Bu turnuvayı da önemsiyoruz çünkü bizim için hedef turnuvalardan bir tanesi. Balkan Kupası’nı geçtiğimiz takdirde Avrupa'da mücadelemize devam edeceğiz. Çok yoğun bir fikstür bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Şensoy, Balkan Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra 5 ülkeden gelecek ekiplerin mücadele edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Farklı ülkelerden geliyorlar. Rakiplerimiz hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz. Geçen sene oynayan oyuncular var ama bu sezon kendileri herhangi bir hazırlık maçını daha önce yapmamışlar. Önümüzdeki süreç içerisinde yapacaklar ama buradaki maçlarının da kolay geçeceğini düşünmüyorum. Her takım buraya Balkan Kupası'nı kazanmak için gelecektir. Biz ev sahibi avantajımızı kullanmak istiyoruz. Bizim için önemli olan burada kupayı kaldırmak ve Avrupa da yolumuza devam etmek."

"Lig için beklentimiz öncelikle play-off'a kalmak"

Ligde de iddialı bir takım oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Şensoy, "Lig için beklentimiz öncelikle play-off'a kalmak daha sonrasında da yapabileceğimizin en iyisini yapmak istiyoruz. Bizi izleyen herkese iyi voleybol izlettirmek istiyoruz." dedi.

Şensoy, çok değerli ve tecrübeli oyunculara sahip olduklarını vurgulayarak, "Kadro rotasyonumuz ve derinliğimiz çok iyi. Burada herkesi kullanmak, lige ve turnuvalara hazırlamak istiyoruz. Oyuncu grubumuzda gayet iyi bir uyum içerisindeyiz. Onlarla birçok başarıyı elde edeceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un takım kaptanlarından Gökhan Gökgöz de yeni sezon hazırlıklarının güzel gittiğini, zorlu bir maratona başlayacaklarını anlattı.

Gökgöz, ligde geçen sezonki gibi ilk 4 takım arasına girmeyi hedeflediklerini ifade ederek, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını sözlerine ekledi.

AA