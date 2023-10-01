Haber: Damla Oya Erman

Finnish Border Guard tarafından yürütülen dünya çapındaki öncü bir pilot programda, bazı Finnair uçuşlarında seyahat edenler, pasaportlarının dijital bir sürümünü önceden kaydettikleri takdirde sınır kontrolünden hızlıca geçebilirler.

Diğer destinasyonlar, yenilikleri seven bu Nordik ülkesini takip etmekten kaçınmayacaklar.

Geçtiğimiz hafta Singapur'un Changi Havalimanı, 2024 yılında pasaport gerektirmeyen bir havalimanı olacağını duyurdu.

Bu, zaten dünya genelinde en fazla destinasyona vizesiz ve vize almadan erişim sağlayan ülke veya şehir devleti vatandaşlarına sahip olan Singapurlular için bir seyahat özgürlüğü daha.

Bu nedenle, 2023 yılında dünyanın "en güçlü" pasaportları listesinin başını çekiyorlar.