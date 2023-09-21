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Japon Ami Ishii ile yaptığı yarı final karşılaşmasını teknik üstünlükle kazanan milli sporcu, adını finale yazdırarak 2024 Paris Olimpiyatları'na kota almıştı.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu

İlk maçında Moldovalı Irina Ringaci, son 16 turunda da Meksikalı Alejandra Rivera Arriaga'yı tuşla yenen Buse, çeyrek finalde Çek Adela Hanzlickova'yı 8-0 mağlup etmişti.

Final karşılaşmasının ardından Buse ile telefonda görüşen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuyu tebrik etti.

Buse Tosun Çavuşoğlu ayrıca Yasemin Adar Yiğit'ten sonra dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın güreşçi oldu.

Müsabakayı tuşla kazanan milli güreşçi, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Buse, dünya şampiyonalarında daha önce 2 bronz madalya almıştı.

Başkent Belgrad'da devam eden organizasyonda Buse, kadınlar 68 kilo finalinde Moğolistan'dan Delgermaa Enkhsaikhan ile karşılaştı.

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