MUĞLA - Çizgilerin efendisi Turhan Selçuk anısına Milas Belediyesi tarafından bu yıl on üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nda dereceye giren isimler belirlendi.

Milas Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen seçici kurul toplantısında 58 ülkeden, 433 karikatürist tarafından gönderilen 1606 karikatür değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda birincilik ödülünü Polonya’dan Jerzy Gluszek, ikincilik ödülünü Küba’dan Michel Moro Gomez, üçüncülük ödülünü Türkiye’den Cenk Alparslan kazandı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Ruhan Selçuk, Kamil Masaracı, İzel Rozental, Betül Yılmaz, Vladimir Kazanevsky, Esmaeil Babaei, Kutlukhan Perker, Ali Fuat Süer, Ali Şur ve Mehmet Nergiz’den oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda şu isimler de özel ödüle layık görüldü:

İran’dan Jalal Pirmarzabad, Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü, Güney Kore’den Kim Heung Soo Schneidertempel Sanat Merkezi Özel Ödülü, Türkiye’den Fethi Gürcan Labranda Su Özel Ödülü, İran’dan Mahmood Nazari TEMA Vakfı Özel Ödülü, Türkiye’den Engin Selçuk

Açık Radyo Özel Ödülü, Türkiye’den Önder Önerbay Jüri Özel Ödülü.

HABER: BÜLENT ÇAMCI