İSTANBUL- İstanbul’un en büyük lavanta tarlasının hasadını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyeleri Tuncay Tuna, Murat Erçağ, Fatih Çınar, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Muzaffer Cive, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı Reşit Oral, Dr. Mimar Sinan Genim ve Tarım Akademisi kursiyerleri gerçekleştirdi.

‘’Lavanta dikimini daha da artıracağız’’

Bu sene 5’incisi gerçekleşen Lavanta Hasat Şenliği’nde Büyükçekmece Belediyesi Ziraat Okulu’nu tamamlamış katılımcılara belgelerini Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün takdim etti. Başkan Akgün Büyükçekmece’de lavanta dikimine çok yer ayrıldığını ve dikimi daha artıracaklarını belirterek şöyle konuştu: ‘’Büyükçekmece Belediyesi’nin tarımsal alandaki faaliyetlerinden bir tanesini yaşıyoruz. Bugün hem tarım alanında çeşitli kursları bitiren özellikle kadınlarımız, kursiyerlerimiz diplomalarını aldılar hem de lavanta hasat vaktini başlattık. Lavanta çok önemli bir bitki. Çok şeyler yapılıyor yağından. 1 litre lavanta yağını 100 Euro’ya satıyor yapan çiftçimiz, bu işle uğraşanlar, biz. Büyükçekmece’de ilk lavanta dikimini Mine Baysu Hanım başlattı. Kendisi bu işe gönül verdi. Onunla birlikte hem lavanta dikimi hem de hasat vaktini yaptık. Büyükçekmece’nin çeşitli noktalarında Büyükçekmece Belediyesi’ne ait Büyükçekmece halkının yeri olan bu arazilerde diğer tarım ürünleri yanında lavantaya da çok miktarda yer ayırdık. Lavanta dikimini daha da artıracağız. Çünkü değeri yüksek. Üretimi kolay, verimi kolay. Sadece lavanta değil. Hem diğer tarım ürünleri hem de sebzecilik, arıcılık bile başladı Büyükçekmece’de. Büyükçekmece halkı şanslı. Çünkü Büyükçekmece Belediyesi’nin vatandaşımıza kullanabileceği arazileri verme imkanı var.‘’

Başkan Akgün’ün konuşmasının ardından geleneksel lavanta hasadı yapıldı. Büyükçekmeceli kadınların yoğun ilgi gösterdiği hasat şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

HABER: METE YILMAZ