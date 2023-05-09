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Antrenör Ayşegül Şimşekcan nezaretinde şampiyona katılan 5 minik judocu rakipleri ile kıyasıya mücadele ettiler. Şampiyona katılan judoculardan Göksu Eryeler altın, Berra Genç ise bronz madalya kazandı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İstanbul Süper Minikler İl Şampiyonası’nda madalya kazanan judocuları kutladı.

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi 2022-2023 sezonunda yaz spor okulları ile birlikte faaliyet göstermeye başlayan judo branşında çalışmalarını sürdüren minik sporcular katıldıkları ilk şampiyonadan 1 altın 1 bronz madalya kazandı.

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