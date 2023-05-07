İSTANBUL- Antik Roma tarihi konusunda uzmanlaşmış bir tarihçi ve yazar olan Adrian Goldsworthy’nin kaleme aldığı; “Roma Tarihi: Roma Dünyasında Savaş, Barış ve Fetih” kitabı, Roma’nın genişlemesinin arkasındaki teorik kavramları detaylı bir bakış açısıyla ve çeşitli kaynaklarla tarih severlere sunuyor.

Adrian Goldsworthy, Batı İspanya’dan Hazar Denizine kadar uzanan; Avrupa’nın gelmiş geçmiş en büyük İmparatorluğu’nun oluşumuna ve genişlemesine yol açan çeşitli koşulları ve faktörleri kitabında ele alırken; Roma dünyasındaki sosyal durum, garnizon hayatı, siyaset ve politika gibi birçok noktayı da aydınlatıyor.

“Roma Tarihi: Roma Dünyasında Savaş, Barış ve Fetih” kitabı, İnkılâp Kitabevi imzasıyla okuyucuyu tarihin tozlu sayfalarında yolculuğa çıkarıyor

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL