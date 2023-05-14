İSTANBUL- Büyütech 2011 yılında Ömer Orkun Düztaş ve Alparslan Işıklı tarafından kurulmuştur. Endüstriyel görüntü işleme ve savunma sanayiine yönelik uygulamalar gibi pek çok alanda kamera tabanlı çözümler geliştirmiş olan firmanın 90.000 ürünü halihazırda 120 ülkede aktif olarak kullanılmaktadır.

2020 yılında kamera ve kamera tabanlı teknolojiler alanındaki deneyimi ile otomotiv sektörüne odaklanmaya karar vermiş olan Büyütech, yolları daha güvenli hale getirmek misyonuyla otomotivin geleceği için kritik öneme sahip ileri seviye sürüş destek sistemleri alanında çözümler geliştirmektedir.

Türkiye’nin İlk Otomotiv Sınıfı Kamera Fabrikası

2021 yılında Farplas A.Ş. tarafından ilk yatırımını almış olan firma, teknoloji alanındaki deneyimini, üretim altyapısı ile desteklemek amacıyla 2022 yılında Türkiye'nin ilk otomotiv sınıfı kamera fabrikasını Bilişim Vadisi’nde kurmuştur.

Büyütech kurucu ortağı ve COO’su Alparslan Işıklı fabrika ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Fabrikamızın kurulumunu 2022 yılı içinde gerçekleştirdik ve otomotiv alanında üretim için kritik öneme sahip IATF sertifikasyon sürecini tamamladık. 2023 yılı ilk çeyreğinde üretime başladığımız fabrikamız için planladığımız genişleme planını yeni yatırım turumuzun tamamlanması ile uygulamaya başlayacağız.”

HABER: METE YILMAZ