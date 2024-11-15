Erzurum 3000'lik Buz Pisti'nde Narman Spor Kulübü ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında yarın oynanacak karşılaşmayla sezona merhaba denilecek ligde İstanbul (3), Ankara (2) ve Erzurum'dan 6 takım yer alacak.

Ligde İstanbul'u geçen yılın şampiyonu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Zeytinburnu Buz Spor Kulübü ve Buzadam Spor Kulübü, Ankara'yı Genç Ankaralılar Spor Kulübü ve Yükseliş Spor Kulübü, Erzurum'u ibe Narman Spor Kulübü, temsil edecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, sezonun başlamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Buz Hokeyi Kelebek Kadınlar Süper Ligi, Türk sporunun gelişimi ve kadınlarımızın sporda daha fazla yer alması adına önemli bir platform." dedi.

Sezon da birbirinden güçlü 6 takımın mücadelesine tanık olunacağını dile getiren Albayrak, şunları söyledi:

"Kadın sporcularımızın azmi, yeteneği ve oyun kalitesi her geçen yıl daha da artıyor. Erzurum, Ankara ve İstanbul gibi üç farklı şehirden temsilcilerin yer aldığı ligimiz, ülkemizin dört bir yanına buz hokeyini yayma hedefimizin somut bir örneği. Bu sezon da sporun dostluk, kardeşlik ve rekabet ruhuyla daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Federasyon olarak, sporcularımıza en iyi şartları sağlamak, tesisleşme ve altyapı yatırımlarını artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızı ve buz hokeyi severleri de bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum."