Eros şarkısının sözü ve müziği Çaba'ya ait. Şarkıya söz ve müziğin güzelliğinden mi başlasak, yoksa dansçıların kareografi ile renk kattığı klibin büyülemesinden mi bilemedik. Önceki şarkılarına göre sound gibi tarzını da baştan sona yenileyen Çaba; hayranlarının merakla beklediği "Eros" ile dillere pelesenk olacak.

Yazıp bestelediği her şarkıyla ününe ün katan Çaba ile ünlü sanatçılara yaptığı aranjelerle müzik piyasasına hayat veren Özkan Meydan buluşunca ortaya devasa bir şarkı çıkmış. Dijital Meydan etiketiyle piyasaya çıkan ve klibi Çaba Youtube Kanalında yayınlanan şarkının altyapısını; Alican Özbuğutu, Ege Özbuğutu ve Abdullah Meydan ile adeta nakış nakış işlenmiş durumda.Muhteşem bir yat ve deniz manzarası ile başlayan klip; Antalya Kemer'de adeta bir görsel şov halinde dönüştürülmüş. Klip koltuğunda ise ünlü yönetmen Metin Boyraz yer alıyor. Görsellik, şarkı ve klip uyumu bütünleşince; tekrar tekrar izlettiren ve tadı damakta bırakan bir hal almış.Eros şarkısının tüm güzelliklerini yaşamanız için aşağıdaki klip linki sizleri bekliyor.

Eros Klip Linki:

https://youtu.be/O2VdUCC0ZU8? si=daDju5t1vxoetJNp