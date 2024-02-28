Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem lig hem de kupayı idare edebilecek bir şekilde kadro planlamaya çalıştıklarını belirterek, "Açıkçası amacımız oyunu 60’lara 70’lere getirebilmekti. Bunu kısmen başardık hamle yapacağız derken orada golü yedik." dedi.

Trabzonspor'un ilk yarı kendilerinden çok daha üstün oynadığını ifade eden Atan, şöyle devam etti:

"Biz fazla rotasyon yaptık, iki tane genç oyuncumuzla oynadık. Onlar da çok fazla sorumluluk almadan oynadılar, bence hatasız oynadılar. Gerideki 3 oyuncumuzun kalecimizle beraber solak olması topu sağa getirdiğimizde ters ayakta kalmamız, topu çok kolay rakibe vermemizi sağladı açıkçası. Ufak detaylar gibi gözüküyor ama maalesef bu şekilde çok oyun kuramadan topu rakibe hemen vererek biraz oyunu kabul etmiş gözüktük. İlk yarı 1-2 tane pozisyon verdik. Trabzonspor golü bulabilirdi. Dediğim gibi 2. yarı biraz daha durgunlaşan bir oyun, istediğimiz hale gelen bir oyun. Tam hamle yapacakken maalesef golü yedik."

Atan, karşılaşmanın 60. dakikasından itibaren normal oyunlarına döndüklerinde yaptıkları değişikliklerden oyuna hükmettiklerini ve topa sahip olduklarını vurgulayarak, "Rakibi tehdit etmeye başladık. Belki çok fazla bir şey üretemedik ama maçın başından sonuna bu şekilde oynasak belki bizim adımıza daha farklı bir maçtan bahsediyor olabilirdik. Tabii ki kupa Avrupa’ya giderken çok önemli bir yol ama ligde de Avrupa yolundan belki de 3 puan uzaklıktayız. Bunu düşünerek hareket etmemiz gerekiyordu. O yüzden rotasyonlar yaptık. Beklediğimiz katkıyı aldığımızı söyleyemeyiz. Trabzonspor’u turdan dolayı tebrik ediyorum, diğer maçta da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.