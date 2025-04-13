Atan, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Çağdaş Atan, "Beşiktaş analizlerinde çalışmalarımızın çoğunu sahaya yansıtmaya çalıştık. İlk yarının tamamından çok memnunum. Ömer Ali ve Berat ile orta sahayı kurduk. 3. bölgede biraz daha keskin olabilirdik. İlk yarı sekiz numara koşularını çok fazla alamadık. İkinci yarıda rakibin arkasına gitmeye çalışıp topları kaybettik. Bu toplar üzerimize hücum olarak geldi. Bu, bizi 15 dakika tedirgin etti. Orada Beşiktaş seyircisiyle beraber oyunu eline alıp bizi hırpaladı. 60. dakikadan sonra oyunun kontrolünü elimize aldık. 60-90. dakikalarda kusursuza yakın oynadık. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Kazanmayı hak ettik." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain'in maça sağ bekte başlamasına şaşırdığını aktaran Atan, "Oxlade-Chamberlain'in sol bekte başlamasını düşünüyordum. İlk yarı çok iyi pres yaptığımız için 1-2 kez 6 numara pozisyonuna gelebildi. Bu nedenle Beşiktaş, taktiksel olarak yapmak istediklerini sahaya yansıtamadı. Beşiktaş, Solskjaer geldiğinden beri hiç birebir baskıya çıkmadı. Hep 4-4-1-1 ile baskıya çıkıyorlar. Santrfor arkasında Rafa Silva'yı kullanıyorlar. Rakibin 6'sını buldurma konusunda zaafları olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın en büyük eksiği, rakiplerine karşı daha dominant oynaması gereken maçlarda birebir baskıyı tercih etmemesi." şeklinde konuştu.

"Üçüncülük hedefi belirmiş gibi gözüküyor"

Üç maçlık galibiyet serisi yakaladıklarını hatırlatan Atan, çıkışlarını sürdürerek sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek istediklerini kaydetti.

Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldukları maçta mükemmele yakın oynadıklarını belirten Çağdaş Atan, "O maçtan sonra oradaki artıları sezonun kalanına getirmeye çalıştık. Son 10 haftadır ligin en çok topa sahip olan ve en az top kaybı yapan ekibiyiz. Amacımız Başakşehir'in DNA'sında olan Avrupa kupalarına katılabilmek. Üçüncülük hedefi belirmiş gibi gözüküyor. Bir maçımız eksik. Eyüpspor dışında rakiplerimiz kolay maçlarını oynadı. Bizim de maçlarımız zor. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Umarım sezon sonunda Avrupa kupalarına katılabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yusuf Sarı elit takım oyuncusu"

Beşiktaş karşısında attığı 2 golle galibiyette başrol oynayan Yusuf Sarı'nın performansını da değerlendiren Çağdaş Atan, şu görüşleri paylaştı:

"Yusuf Sarı'nın hafta içinde sakatlığı vardı. Kullanmayı çok istedik. Seferber olduk. Büyük bir özveriyle sahadaydı. Golü atmadan önce Yusuf'u oyundan çıkarmayı planlıyorduk. Futbol bazen böyle bir şey. Oyunda 1 dakika daha kaldı ve 2 gol attı. Yusuf Sarı asla kontra atak oyuncusu değil. Geniş alan oyuncusu olduğu kesin ama dar alanda da yaptığı driplingler onu elit takımların ideal bir kanat oyuncusu haline getiriyor. Yusuf Sarı geçiş oyuncusu değil elit takım oyuncusu."

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili övgüde bulunan Atan, "Solskjaer, çok beyefendi biri. Klas bir hoca. Ona Türk futboluna getirdiği saygıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılı olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.