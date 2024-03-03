Haber: Funda Akosman

Sempozyuma, devlet ve hukuk alanında önemli isimlerden Yusuf Halaçoğlu, Ahmet Mumcu ve birçok kıymetli akademisyen katıldı.

Etkinlikte, saygın hoca Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu, Prof. Dr. Kudret Güven, Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, Prof Dr. Gülriz UYGUR ve Doç. Dr. Evrim Şencan'a "Yılın Eğitimcisi" ödülü takdim edildi. Altındağ Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cihan Yıldırım'a teşekkürler sunuldu.

Çalıkuşları Derneği, etkinliklere olan destekleri için Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve tüm belediye personeline teşekkür etti. Proje ortakları arasında yer alan Emniyet Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Motosiklet Platformu, Kadın Muhtarlar Derneği, Türkiye Maden İş Sendikası, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ile birlikte "TARİHİ YAŞADIK ve YAŞATACAĞIZ" mesajı verildi. Çalıkuşları Derneği, bu birliktelikle büyük bir aile olduklarını vurgulayarak mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.