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Bahattin 168 puanla pilotlar klasmanında 6. sırayı alırken, Can ise 89 puanla sezonu 13. olarak tamamladı.

İtalyan sürücü Bulega, topladığı 503 puanla şampiyonayı da zirvede bitirdi.

Can (Kawasaki Puccetti) ise 11. cepten kalktığı mücadelede, bitiş çizgisini ilk geçen Nicolo Bulega'nın (Aruba.it) 2.4 saniye arkasında 3. sırayı aldı.

MV Agusta Reparto Corse takımı adına yarışan Bahattin Sofuoğlu, Adrian Huertas (MTM Kawasaki takımı) ile 6. virajda yaşadığı temas sonucu ilk turda yarış dışı kaldı.

Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

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