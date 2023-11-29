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Mahallede yaşayan Zekeriya Kaan, belediyelerin deniz seviyesine yakın yerlerde ve dere kenarlarındaki yapılara ruhsat verirken bodrum katlarına izin vermemesi gerektiğini ifade etti.

Mıhlı Mahallesi sakinleri, yetkililerden çay kenarındaki beton duvarların yükseltilmesini talep etti.

Küçükkuyu Belediyesi ekipleri, Mıhlı Çayı 'nda su tahliyesi ve çevre temizlik çalışması başlattı.

DSİ yetkilileri çayda incelemelerde bulundu. Çayın su seviyesinin düşmesi beklenirken, aynı mevkide ikinci bir taşkın yaşandı.

Fırtınanın etkisiyle kıyıya vuran bazı teknelerde de hasar meydana geldi.

Çay üzerindeki köprünün yakınında yer alan iki daireyi ve bir marketi su bastı. Sahil kenarındaki bazı ağaçlar yola devrilirken, meyve bahçeleri su altında kaldı.

Dün gün boyu devam eden, gece etkisini arttıran sağanak sebebiyle Kazdağları'ndan gelen su, çayın taşmasına yol açtı.

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