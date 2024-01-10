Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan kar, gece saatlerinde etkisini arttırdı.

Yarın Regaip Kandili Yarın Regaip Kandili

Fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri çift yönlü olarak durduruldu.

Kaynak: AA