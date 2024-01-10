Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan kar, gece saatlerinde etkisini arttırdı.
Fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri çift yönlü olarak durduruldu.Kaynak: AA
Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan kar, gece saatlerinde etkisini arttırdı.
Fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri çift yönlü olarak durduruldu.Kaynak: AA
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