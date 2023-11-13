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Kepez Belediyesi ekipleri bölgede temizlik çalışması başlatırken taşkın bölgesindeki büyük ağaç ve dal parçaları barınaktaki teknelere zarar vermemesi için kepçelerle toplanmaya çalışılıyor.

İçi su dolan ve akıntıya kapılan bazı tekneler ise battı.

Çok sayıda tekne taşkından zarar görürken mal sahipleri bölgeye gelerek teknelerinin iplerini sağlamlaştırdı.

Bir süre sonra taşan çay balıkçı barınağındaki teknelere zarar verdi.

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesinden geçen Kepez Çayı 'nın debisi yükseldi.

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