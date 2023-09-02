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Metin Ergin'in dün gece evinden ayrıldığı, kazanın sabah bölgeden geçen sürücüler tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ekiplerine bildirildiği öğrenildi.

Evciler köyünden Çavuşlu köyüne gitmek üzere yola çıkan Metin Ergin (58) idaresindeki 17 AP 139 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.

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