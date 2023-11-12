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Gazı Süleyman Paşa Mahallesi'nde de bazı ağaçların dalları kırıldı.

Gelibolu Belediyesi ekipleri ilçedeki tarihi evler ve yıkılma tehlikesi bulunan yapıların önlerinde tedbir aldı.

Öte yandan lodosun oluşturduğu dev dalgalar kordon boyunda bulunan işletmelere kadar ulaştı.

Burada bağlı bulunan 2 tekne lodos nedeniyle battı.

Limanda bağlı teknelerini korumak için şiddetli lodosla mücadele eden balıkçılar, yedek iplerle teknelerini bağlamaya çalışırken, kimileri de fırtınaya aldırmadan teknelerin üstlerine çıkarak liman duvarlarına vurmaması için mücadele verdi.

Bölgede geceden bu yana aralıklarla etkili olan lodos fırtınası öğleden sonra Gelibolu'da hızını artırdı.

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