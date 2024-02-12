Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kepez Belediyesi ekipleri de bölgede temizlik çalışması başlattı.

Güçlü su akışıyla birlikte taşan çay balıkçı barınağına doğru ilerledi. Burada bulunan bazı tekneler taşkından zarar görürken mal sahipleri teknelerinin halatlarını güçlendirdi.

İl merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak , Kepez beldesindeki Kepez Çayı'nın debisinin yükselmesine neden oldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.