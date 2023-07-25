CANiK, dünyanın en önemli savunma sanayisi fuarlarından Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'23) en yeni ve en güçlü ürünleriyle yerini aldı.

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen IDEF, bu yıl 16'ncı kez kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde gerçekleştirilen fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

Orta kalibre toplar ve insansız silah sistemlerinin iddialı oyuncularından CANiK, fuarda en yeni ve en güçlü ürünlerini dünyaya tanıtıyor.

CANiK, IDEF'23'te Türkiye'nin milli 12.7 mm uçaksavarı olan CANiK M2 QCB'nin gelişmiş yeni versiyonu CANiK M3'ü ilk defa görücüye çıkardı. Orta kalibre top üretimi alanında dünyanın önde gelen firmalarından İngiliz AEI Systems şirketini geçen yıl satın alan CANiK, alanında dünyada en iddialı ürünlerin başında gelen Venom LR'yi ilk kez IDEF'23 kapsamında sergiliyor.

Deniz, hava ve kara platformları için büyük önem taşıyan 30x113 mm toplarının üretimi alanına yaptığı yatırımla ses getiren CANiK, Venom LR ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra dost ve müttefik devletlerin silahlı kuvvetlerine kazandıracağı kabiliyetlerle Türkiye'nin gücüne güç katmayı hedefliyor.

CANiK ayrıca, bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma'nın (SYS) grup şirketlerinden Unirobotics'in Milli Teknoloji Hamlesi ürünlerinin tümünü bu yıl IDEF'23'te dünyaya tanıtıyor.

- 'Venom LR, fuarın gözde silahlarından birisi oldu'

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IDEF'te bu yıla özel herkesin iyi bildiği milli ağır makineli tüfek M2'nin en hızlı versiyonu olan M3'ün sergilendiğini belirterek, 'Bu Türkiye için önemli bir platform. Hava platformlarımızın entegrasyonu için önemli bir atış hızına sahip. Onun yanında 2022 Aralık'ta satın aldığımız İngiliz AEI Systems şirketinin ürettiği 20, 25 ve 30 milimetre topları sergiliyoruz.' dedi.

CANiK'in en önemli çözümlerinden 30x113 mm topların fuarda görücüye çıktığını dile getiren Aral, bu topun kullanıldığı alanlardan bahsetti.

Aral, 'Venom LR silahımız birçok stantta, HAVELSAN'ın insansız kara aracının üzerinde ve ATAK helikopterinde sergileniyor. Bu nedenle fuarın gözde silahlarından birisi oldu.' dedi.

Fuarda, dünyada eşi benzeri olmayan uzaktan kumandalı ve insansız kuleyi (Trakon Targan) sergilediklerini anlatan Aral, Sahil Güvenlik Komutanlığı için hayata geçirdikleri bazı sistemleri de katılımcıların beğenisine sunduklarını söyledi.

Aral, etkinlikte, Samsun Yurt Savunma'nın tüm ürünlerinin katılımcılarla buluştuğunu bildirdi.

- '50'den fazla ülkeden katılımcı ile toplantı yapacağız'

Cahit Utku Aral, en son yapılan IDEF'te sergiledikleri ürünlerin tamamının kullanıma girdiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

'Bu fuar Türkiye için çok önemli. IDEF'te 50'den fazla ülke ile toplantı planladık. Polisler, askerler ve sivil şirketler var. Buradaki hedefimiz, Türkiye'nin envanterine girmiş atış kontrol sistemlerimiz ve toplarımız için en azından görüşmelerin başlaması. Ayrıca bazı sistemler ve ürünlerde direkt siparişler bekliyoruz. Şu an Afrika ülkelerinden ve Orta Doğu ülkelerinden önemli görüşmeler yaptık. Siparişe bağlanacak.'

AA