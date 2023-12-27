Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Güler: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 59 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanı Güler: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 59 terörist etkisiz hale getirildi

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: AA