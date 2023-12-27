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Milli Savunma Bakanı Güler: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 59 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Güler: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 59 terörist etkisiz hale getirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çankırı 'nın Ilgaz ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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