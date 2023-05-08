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"Sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdiğimiz terör bataklığını Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde de tamamen kurutacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

Erdoğan, "Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , "Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen ataması nı bugün gerçekleştiriyoruz." dedi.

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