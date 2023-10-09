Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi, kronik baş ağrısı olan faiz, kur, enflasyon üçgenine sıkıştırma gayretlerini bir kez daha boşa çıkartmakta kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, yapacakları indirimlerle, enflasyonla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Yılbaşında emeklilerimizin durumun tekrar gözden geçirecek, o zaman her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konut ve kira sektöründe piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar getiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'ye ait SİHA'nın düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kaydedilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımızda ne tek bir teröristin barınmasına ne de bir terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 1 Ekim'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 194 hedef imha edildiği ve 162 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm isimleri ve uzantılarıyla PKK'yı tamamen ortadan kaldırana kadar sınır ötesi harekatlarını devam ettirmek Türkiye'nin meşru hakkıdır. Terör örgütleriyle yakın ilişkide olan güçlerden, harekatlarımızda zarar görmemeleri için bölgedeki unsurlarını teröristlerden uzak tutmalarını istiyoruz."

"Adil bir barışın kaybedeni olmaz"

İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz ne İsrail topraklarında ne Filistin topraklarında tek masumun burnunun kanamasına razı olmadığımızı hep söyledik, söylüyoruz. Bugün de aynı yerdeyiz. Gazze'nin hava ve kara saldırılarıyla yerle yeksan edilmesi, camilerin bombalanması, masum çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ölümleri asla kabul edilemez. Savaşın da bir adabı, ahlakı vardır. Taraflar buna riayet etmekle mükelleftir. Hep ifade ettiğimiz gibi, adil bir barışın kaybedeni olmaz. 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulmadan, bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz. Türkiye olarak, tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim. İsrail'den Filistin topraklarına yönelik bombardımanlarını, Filistinlilerden de İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik tacizlerini durdurmalarını istiyoruz. Gazze halkının ihtiyaç duyacağı insani yardım malzemelerinin tedariki konusunda da gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz."