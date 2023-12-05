Haber: Damla Oya Erman

Cesur bir mavi kaban ve pırıl pırıl elmas takılarıyla podyuma çıkan Cardi B, Balenciaga için moda şovu debut'unu gerçekleştirdi.

Instagram'da "Dün hayaldi!" notuyla paylaşımda bulunan Cardi B, İspanyol markası Balenciaga ve kreatif direktörü Demna Gvasalia'ya hitaben, "Podyumunuzu fırtınalı geçirmekten çok eğlendim!" dedi. Moda dünyasının Twitter'ındaki eski adı X'te, podyumda yürürken çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, "Chic fil A'ya gidiyorum!" espriyiyle takipçilerine seslendi.

Cardi B, ağaçlarla çevrili açık hava podyumunda, modeller Liu Wen ve Mariacarla Boscono gibi isimlerle birlikte yer aldı ve markanın Los Angeles'ta düzenlediği ilk şovunda boy gösterdi.

Yüksek moda ve çarpıcı moda ifadeleriyle tanınan Cardi B, 31 yaşındaki sanatçının ikinci stüdyo albümünün gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenirken, moda dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor. Vogue dergisinin editörü Anna Wintour, daha önce 31 yaşındaki sanatçının stilini övmüş ve 2019 Met Gala'sındaki Thom Browne elbisesini o yılın en çarpıcı görünümlerinden biri olarak nitelendirmişti.

Cardi B'nin podyumda sunduğu mavi renkli kaban, Balenciaga'nın yeni pre-fall 2023 koleksiyonunun bir parçası olup, fiyatı 7.950 dolardır. Şovda geniş bir yelpazede görünümler sergilendi; salaş, katmanlı "neo-grunge" kıyafetlerden yapısal akşam elbiselerine kadar uzandı. Gösteri, aktivewear'a doğru belirgin bir geçişi işaret ederken, "forma bölümü"nde şort, sutyen üstleri ve taytlar gibi yeni öneriler dikkat çekti. Balenciaga, tanıtım notlarında koleksiyonunun "Demna'nın LA'nın modası üzerine sinematik, karakter odaklı bir bakış açısını" yansıttığını belirtti.

Etkinlikte Hollywood yıldızlarının ön sırasında Nicole Kidman, Salma Hayek, Zooey Deschanel ve Eva Longoria gibi isimler bulunurken, Balenciaga marka elçisi olarak atanmasıyla aynı gün etkinlikte yer aldı. Podyumda dönüş yapan 1980'lerin moda ikonu Danimarkalı oyuncu ve model Brigitte Nielsen da etkinlikte boy gösterdi.