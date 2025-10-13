ISTANBUL (AA) -

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ağustos 2025'te cari işlemler hesabı 5 milyar 455 milyon dolar fazla verirken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 10 milyar 5 milyon dolarlık fazla oluştu.

Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2 milyar 806 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, ağustos ayında cari açık yaklaşık 18,3 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 62,6 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,3 milyar dolar fazla, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,5 milyar dolar ve 399 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 9 milyar 516 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 769 milyon dolar ve 7 milyar 665 milyon dolar oldu.

Ağustos ayında yıllık cari açığın finansmanına, net doğrudan yatırımlar 6,5 milyar dolar, krediler 27,3 milyar dolar, ticari krediler 2,9 milyar dolar ve efektif ve mevduatlar 1,4 milyar dolar net katkı verirken portföy yatırımları 400 milyon dolarlık negatif yönlü net bazda etki etti.

Merkez Bankası döviz cinsinden rezerv artışı da 1,2 milyar dolar oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 768 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 782 milyon dolar arttı. Böylece ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 986 milyon dolarlık net giriş görüldü.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 288 milyon dolarlık gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 202 milyon dolarlık net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Ağustos ayında portföy yatırımlarında ise 662 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 279 milyon dolarlık ve DİBS piyasasında 1 milyar 572 milyon dolarlık net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 337 milyon dolar, 940 milyon dolar ve 74 milyon dolar tutarında net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler, sırasıyla 2 milyar 798 milyon dolarlık ve 1 milyar 239 milyon dolarlık net kullanım, Genel Hükümet 68 milyon dolarlık net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 1 milyar 8 milyon dolar azalırken yabancı para cinsinden 640 milyon dolar net artış gösterdi ve toplamda 368 milyon dolar net azalış kaydetti.

Söz konusu dönemde resmi rezervlerde bu ay 5 milyar 747 milyon dolarlık net artış oldu.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle (milyon dolar):





Muhabir: Ali Canberk Özbuğutu