Savcılık, İtalyan teknik direktörün Real Madrid'i çalıştırdığı ilk dönemde, 2014 ve 2015 yıllarında Maliye'den 1 milyon 62 bin 79 avro vergi kaçırdığı iddiasıyla suçlamada bulundu.

Ancelotti'nin vergide usulsüzlükle ilgili iki ayrı suçtan yargılanma riski olduğu ancak Maliye ile anlaşması halinde yargı yolu açılmadan sorunun çözülebileceği bildirildi.

İtalyan teknik adamın İspanya'da ikamet ettiği dönemde, imaj haklarını devrettiği kuruluşlar aracılığıyla elde ettiği gelirleri göstermediği ileri sürülüyor.

İspanya'da futbol dünyasında vergi kaçırma suçlamaları son dönemlerde oldukça sık gündeme gelirken, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Radamel Falcao, Marcelo, Fabio Coentrao, Angel Di Maria, Luka Modric ve Arda Turan gibi futbolcuların da olduğu birçok ünlü isim, Maliye ile anlaşarak hapis cezası almaktan kurtulmuştu.