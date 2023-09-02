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Mücadele, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.

73. dakikada Veseli'nin sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, yerden sekerek filelere gitmekte olan topu kaleci Gökhan Akkan, son anda uzanarak çelmeyi başardı.

69. dakikada Salih Dursun'un ceza sahasına ortasında, penaltı noktasında Lasagna'nın yükselerek kafa vuruşunda, iyi yer tutan kaleci Gökhan Akkan, topa sahip oldu.

65. dakikada Sauer'in ceza yayı üzerine yerden pasında Olawoyin'in kontrol edip vuruşunda, kaleci Dituro, meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+1. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Hızlı gelişen atakta Mithat Pala yaklaşık 50 metre topu sürdükten sonra ceza yayı üzerindeki Varesanovic'e çevirdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

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45. dakikada Adnan Uğur'un yaklaşık 35 metreden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, köşeden filelere gitmekte olan topu kornere çeldi.

16. dakikada Varesanovic'in ara pasında, savunmanın arkasına sarkan Benhur Keser, kaleciden kurtulup vuruşunu yaptı. Top, az farkla yandan auta çıktı.

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