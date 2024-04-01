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İstanbul'a giden yeşil-mavili ekip, son hazırlığını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamladıktan sonra kampa girecek.

Çaykur Rizespor 'da sarı kart cezalısı Casper Hojer, sakatlığının ardından takımdan ayrı çalışan Benhur Keser, Mithat Pala ile Laine kadroda yer alamayacak.

Ligde geride kalan hafta sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Rize temsilcisi, 42 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.

Can Uzun iki gol attı, Nürnberg ile Hertha Berlin berabere kaldı

Can Uzun iki gol attı, Nürnberg ile Hertha Berlin berabere kaldı

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