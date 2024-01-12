Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çaykur Rizespor 'da Asya Kupası nedeniyle Özbekistan Milli Takımı'nda olan Khusniddin Alikulov ile sakatlığı bulunan Sinan Osmanoğlu ve Janne-Pekka Laine kadroda yer alamayacak.

Ligde son olarak sahasında Beşiktaş'a 4-0 yenilen Rize temsilcisi, 29 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.