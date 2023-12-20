Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde son olarak deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi, 22 puan ile 8. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da kırmızı kart cezalısı Emirhan Topçu yarınki maçta forma giyemeyecek. Sarı kart cezasını tamamlayan İbrahim Olawoyin ise kadroda yer alacak.

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı nedeni ile MKE Ankaragücü mücadelesinde görev verilmeyen Atilla Mocsi'nin ise durumu sağlık kurulunun raporuna göre maç saatinde belli olacak.

Karadeniz ekibi, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.