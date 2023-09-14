MERSİN (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ÇBK Mersin, sahasında Fenerbahçe Alagöz Holding'i 76-74 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Kerem Baki, Orkun Yurttaş, Münevver Özemre
ÇBK Mersin: Kiss 8, Cornelius 2, Meltem Avcı, Studer 4, Iagupova 31, Melis Gülcan 15, Derin Yaya, Sinem Ataş 8, Holingsvorth 8,
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 9, Şerife Alperi Onar 17, Meesseman 14, Anderson 14, Tilbe Şenyürek 8, İdil Saçalır, Merve Aydın 2, Laksa 10
1. Periyot: 23-15
Devre: 41-29
3. Periyot: 62-48
Beş faulle çıkanlar: 32.25 Studer (ÇBK Mersin)