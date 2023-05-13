İSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakasında bulunan 145 okul takımı ve 700 öğrencinin katıldığı İstanbul Okul Sporları Birinci Bölge Minikler Satranç Turnuvası’nda kıyasıya mücadele ve heyecan vardı. Çekmeköy Belediyesi’ni ev sahipliğinde düzenlenen turnuva iki gün sürdü. Çekmeköy Merkez Mahallesi’nde bulunan İnventist Akademi’de düzenlenen turnuvanın açılış programına; Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdür Damla Doğruyalçın katıldı.

Turnuvada ilk dörde giren takımlara kupa ve madalyalarını Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Latif Coşar ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Damla Doğruyalçın ‘dan teslim aldılar. Turnuvada dereceye giren öğrenciler ve takımlar, 1-2 Haziran tarihinde düzenlenecek İstanbul Okul Sporları Finaline katılmaya hak kazandı.

“Satranç oynayarak büyüyün”

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Gençler olarak satranç oynayarak büyüyün. Geleceğinize emin adımlarla ilerlerken satranç, zihin ve zeka açısından sizin gelişiminizde en iyi oyunlardan birisi. Bugün bu salonda yarışan tüm gençlerimizi özgüvenleri için tebrik ediyorum. İnanın bu zeka oyunun kaybedeni olmuyor her hamleniz sizlere bir şeyler katıp, yeni şeyler öğretiyor. Sizlere başarılarla dolu bir ömür diliyorum" dedi.

HABER: EMİR YÜCEL