Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Mahalle sakinleri, aynı yerde daha önce de kaza yaşandığını belirterek yetkililerin tedbir almasını istedi.

İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşandı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.E.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan otomobil 5 katlı bir apartmanın bahçesine devrildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.